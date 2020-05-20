Криза вдарила по обсягам вантажоперевезень в Україні

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

За чотири місяці падіння прискорилося до 18%

У січні-квітні 2020 вантажооборот підприємств транспорту становив 90,6 млрд. ткм, що на 18,2% менше січня-квітня 2019 року. За підсумками першого кварталу було зафіксовано падіння 14,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

ukrstat.gov.ua



За даними статистичного відомства, підприємствами транспорту перевезено 184,8 млн тонн вантажів, що на 15,3% менше обсягів січня-квітня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння обсягів вантажообігу було зафіксовано на початку 2020 року. У січні-березні 2020 вантажооборот підприємств транспорту склав 68,9 млрд.ткм, що на 14,9% менше січня-березня 2019 року.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

За прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% в 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Автор: Олександр Білоус