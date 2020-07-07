Кризис в ЕС будет более глубоким: Еврокомиссия обновила прогноз

Экономика Евросоюза в 2020 года войдет в глубокую рецессию из-за пандемии коронавируса. Поскольку снятие карантинных мер идет более медленными темпами, чем ожидалось в весеннем прогнозе, влияние на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем прогнозировалось.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (лето-2020).

Согласно прогнозу, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. При этом экономика стран ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

Таким образом, прогноз ухудшен по сравнению с весной 2020 года, когда ожидалось падение на 7,7% для зоны евро и 7,4% для ЕС в целом. Рост также будет более медленным, чем прогнозировалось весной (6,3% в зоне евро и 6% в ЕС).

Как отмечается в прогнозе, влияние пандемии на экономическую активность было значительным в первом квартале 2020 года, хотя большинство государств-членов начали вводить карантинные меры только в середине марта. Ожидается, что экономика сократился значительно больше во втором квартале.

Однако ранние данные за май и июнь говорят о том, что худшее, возможно, произошло. Ожидается, что восстановление будет набирать обороты во второй половине года, хотя и останется неполным и неравномерным в разных государствах-членах.

Шок для экономики ЕС является симметричным в том смысле, что пандемия охватила все государства-члены. Тем не менее, как падение объема производства в 2020 году, так и сила отскока в 2021 году будут заметно различаться.

Отметим, в июне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.