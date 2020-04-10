Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, - Сахарук

Иллюстративное фото (dtek.com)

В "ДТЭК Павлоградуголь" заявили о невозможности платить заработную плату сотрудникам

"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего и прибыльного угледобывающего предприятия холдинга - "ДТЭК Павлоградуголь". Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, - ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., -"Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина - невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", - сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

Ранее о проблемах с выплатой зарплат и обеспечением радиационной безопасности в связи с кризисом в энергетике официально завили в Национальной атомной энергетической компании "Энергоатом".

Напомним, ряд отраслевых ассоциаций - Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), Украинская энергетическая ассамблея, Федерация работодателей ТЭК - обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом обратить внимание на кризисные явления в энергетике и ускорить процесс назначения Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды остается единственным министерством, где не назначен руководитель.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.