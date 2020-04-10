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Криза в енергетиці залишила без грошей навіть прибуткові шахти, - Сахарук

Новини » Енергетика     10.04.2020 - 18:15
Криза в енергетиці залишила без грошей навіть прибуткові шахти, - Сахарук
Ілюстративне фото (dtek.com)

У "ДТЕК Павлоградвугілля" заявили про неможливість платити заробітну плату працівникам

"ДТЕК Енерго" розглядає можливість припинення роботи найбільшого і прибуткового вугледобувного підприємства холдингу - "ДТЕК Павлоградвугілля". Про це заявив генеральний директор компанії Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз розглядаємо (можливість, - ред.) зупинки найбільшого вугільного об'єднання країни, на якому працюють 30 тис. чол., -"Павлоградвугілля". Причина банальна: неможливість платити заробітну плату. Друга причина - неможливість платити за перевезення вугілля на станції, а також забезпечити всім необхідним", - сказав гендиректор "ДТЕК Енерго".

Раніше про проблеми з виплатою зарплат і забезпеченням радіаційної безпеки у зв'язку з кризою в енергетиці офіційно заявили в Національної атомної енергетичної компанії "Енергоатом".

Нагадаємо, ряд галузевих асоціацій - Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), Українська енергетична асамблея, Федерація роботодавців ПЕК - звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом звернути увагу на кризові явища в енергетиці і прискорити процес призначення Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища залишається єдиним міністерством, де не призначений керівник.

Своєю чергою народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований їм імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.

Вугільна галузь на межі катастрофи і може зникнути, - профспілка На ремонт мереж грошей немає через неплатежі та кризу в галузі, - "Чернігівобленерго"
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