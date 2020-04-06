Ветроэнергетики заявляют о кризисе в отрасли и призывают ускорить назначение министра

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В УВЭА отмечают, что в сфере возобновляемых источников энергии уже полгода продолжается кризис

Необходимо как можно быстрее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, чтобы вывести из кризиса отрасль возобновляемой энергетики. Об этом говорится в обращении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) к президенту, премьер-министру и председателю Верховной рады, передает РБК-Украина.

В УВЭА отмечают, что в сфере возобновляемых источников энергии уже полгода продолжается кризис, а попытки найти решение проблем отрасли, в том числе и путем медиации под председательством cекретариата Энергосообщества, пока не имеют успеха.

"В частности, речь идет о таких проблемах, как стабильность сети и финансовое положение ГП "Гарантированный покупатель", ответственного за куплю-продажу "зеленой" электроэнергии и расчеты с ее производителями", - отмечается в обращении.

В УВЭА отметили, что из-за отсутствия полноценного министра энергетики и защиты окружающей среды процесс медиации был остановлен, а найти решение проблемы компенсации "зеленой" генерации путем внесения законодательных изменений не удается из-за невозможности зарегистрировать и принять компромиссный законопроект. В связи с чем призвали руководителей страны как можно быстрее назначить министра.

"УВЭА обращается с просьбой способствовать и поддержать назначение профессионалов на ключевые должности в профильных государственных учреждениях, особенно Министра энергетики и защиты окружающей среды, которые приложат усилия для завершения наработки компромиссных решений, в частности в рамках медиации, и принятия первоочередных нормативно-правовых актов с целью решения проблемных вопросов в сфере возобновляемых источников энергии!, - отмечается в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкоэнерго отбросило медиации с представителями секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант.

В свою очередь, инвесторы негативно отреагировали на такое предложение, в частности генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что решение Минэкоэнерго о передаче нового, более жесткого варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа в парламент до завершения медиации с энергосообществом ЕС шокировало инвесторов.