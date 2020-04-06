Геруса нужно уволить с должности, - Волынец

Фото: Михаил Волынец (npgu.org)

Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной рады

Председателя энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса нужно уволить с должности, так как он за полгода уничтожил энергобезопасность страны. Об этом написал народный депутат Украины, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Время указать на дверь господину Герусу. Демагог, который за полгода уничтожил украинскую энергетическую безопасность, не имеет морального права возглавлять профильный комитет Верховной Рады", - написал Волынец.

Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины с требованием наконец осуществить обдуманные кадровые назначения в энергетической отрасли, которая доведена до кризисного состояния через восстановление благодаря "поправке Геруса" импорта российской электроэнергии.

"Возобновление импорта российского угля и электроэнергии окончательно разрушили энергетический комплекс Украины. Долги по зарплате перед шахтерами выросли до 1,7 млрд грн. Государственное "Центрэнерго" переданы в ручное управление Коломойским и уже накопило 2,5 млрд грн долга перед шахтами. Останавливаются уже не только государственные, но и модернизированные высокоэффективные частные шахты – никто не может выдержать финансового геноцида, который устроил энергетикам и шахтерам теневой куратор области Андрей Герус", - написал Волынец.

По словам депутата, в энергетике уже в разгаре коллапс и дефолт, а страну загоняют в зависимость от российских энергоресурсов. Поэтому власть должна как можно быстрее осуществить кадровые назначения в энергетике, в том числе профильного министра, а также заменить главу энергетического комитета ВР.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что импорт российской электроэнергии привел к падению промпроизводства и рост уровня безработицы в Украине, а также сообщил, что на оптовом рынке электрической энергии проводятся подозрительные операции, на которых благодаря "поправке Геруса" зарабатывают близкие к нему компании.

Импорт электроэнергии из России был восстановлена с 1 октября 2019 года. Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки.

Ряд экспертов и политиков расценивают действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса относительно возобновления импорта электроэнергии из РФ как государственное преступление. По представлению Высшего антикоррупционного суда НАБУ открыло уголовное производство за злоупотребление властью и служебным положением.