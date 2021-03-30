Кризис в Бразилии из-за вакцин: глава МИД уходит в отставку

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса . Пока правительство не подтверждало информацию официально.

Как утверждает издание, министр уже уведомил свое окружение и направил соответствующее письмо президенту Бразилии.

Ранее парламент Бразилии обвинил Араужу в том, что из-за его политики в страну не поставляется достаточно вакцин на фоне рекордного роста заболеваемости.

В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения. Сообщалось, что в стране система здравоохранения не справилась с повышенной пандемической нагрузкой - отделения реанимации заполнены на 95%, аппаратов ИВЛ не хватает.