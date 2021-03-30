Криза в Бразилії через вакцини: глава МЗС йде у відставку

Глава МЗС Бразилії Ернесту Араужу пішов у відставку після критики парламенту через брак вакцин від коронавірусу . Поки уряд не підтверджував інформацію офіційно.

Як стверджує видання, міністр повідомив своє оточення і направив відповідний лист президенту Бразилії.

Раніше парламент Бразилії звинуватив Араужу в тому, що через його політику в країну не поставляється достатньо вакцин на тлі рекордного зростання захворюваності.

В державі за час епідемії вже змінилися чотири міністри охорони здоров'я. Повідомлялося, що в країні система охорони здоров'я не впоралася з підвищеною пандемічним навантаженням - відділення реанімації заповнені на 95%, апаратів ШВЛ не вистачає.