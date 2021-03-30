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Криза в Бразилії через вакцини: глава МЗС йде у відставку

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 01:51
Криза в Бразилії через вакцини: глава МЗС йде у відставку Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Бразилії Ернесту Араужу пішов у відставку після критики парламенту через брак вакцин від коронавірусу. Поки уряд не підтверджував інформацію офіційно.

Про це повідомляє TV Globo.

Як стверджує видання, міністр повідомив своє оточення і направив відповідний лист президенту Бразилії.

Раніше парламент Бразилії звинуватив Араужу в тому, що через його політику в країну не поставляється достатньо вакцин на тлі рекордного зростання захворюваності.

В державі за час епідемії вже змінилися чотири міністри охорони здоров'я. Повідомлялося, що в країні система охорони здоров'я не впоралася з підвищеною пандемічним навантаженням - відділення реанімації заповнені на 95%, апаратів ШВЛ не вистачає.

Нагадаємо, нещодавно за добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник у країні від початку пандемії.

РБК-Україна писало, що у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

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