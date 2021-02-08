Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2021 года вырос по сравнению со IV кварталом прошлого года на 0,5 п.п. и составляет минус 8,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 2,0 п.п. и составляет минус 11,4%.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата не изменился по сравнению с IV кварталом 2020 года и составил 0,2% в целом в промышленности и минус 0,2 в перерабатывающей промышленности.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1483 предприятий.