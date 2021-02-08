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Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 17:04
Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2021 года вырос по сравнению со IV кварталом прошлого года на 0,5 п.п. и составляет минус 8,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 2,0 п.п. и составляет минус 11,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата не изменился по сравнению с IV кварталом 2020 года и составил 0,2% в целом в промышленности и минус 0,2 в перерабатывающей промышленности.

Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1483 предприятий.

Кризис в 2021 году продолжится: промышленники сохраняют негативные ожидания

Напомним, по данным опроса НБУ, украинский бизнес существенно ухудшил оценки текущего экономического состояния своих предприятий. На фоне ужесточения правительством карантина индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2021 года снизился до 37,6 (в декабре - 45,5).

Как сообщало РБК-Украина, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.

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