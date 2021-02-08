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Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 17:04
Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2021 року зріс порівняно з IV кварталом минулого року на 0,5 п. п. і становить мінус 8,4%. У переробній промисловості цей показник знизився на 2,0 в. п. і становить мінус 11,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Госстат).

Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату не змінився в порівнянні з IV кварталом 2020 року та склав 0,2% в цілому в промисловості і мінус 0,2 у переробній промисловості.

Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1483 підприємств.

Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, український бізнес суттєво погіршив оцінки поточного економічного стану своїх підприємств. На тлі посилення урядом карантину індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2021 року знизився до 37,6 (у грудні - 45,5).

Як повідомляло РБК-Україна, індекс споживчих настроїв в Україні у грудні 2020 року склав 65,9 п., що на 26,3 п. нижче, ніж рік тому (92,2 пунктів). Індекс впав до рівня березня 2019 року, коли він становив 65,3 пунктів.

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