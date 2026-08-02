Криза в Сеуті вщухає: понад 73 тисячі мігрантів повернулися до Марокко

Із іспанського анклаву Сеута до Марокко вже вирушили близько 73 500 мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Скільки мігрантів залишили місто

За оцінками Служби державної безпеки, після масового в'їзду Сеуту покинули близько 73 500 мігрантів. Ці цифри можуть включати також тих, хто прибув до міста за кілька днів до прориву, і навіть людей, які в'їжджали й виїжджали неодноразово.

Водночас на центральних вулицях Сеути, а особливо на околицях та в лісистій місцевості, досі перебувають групи мігрантів, які відмовляються добровільно повертатися.

За словами джерел у поліції, підрахувати їхню кількість складно, однак невеликі групи по три-п'ять осіб досі помітні в різних районах.

Скільки людей загинуло

Урядовий делегат у Сеуті Мігель Анхель Перес підвищив кількість тіл, витягнутих з моря, до 72. Він зазначив, що до масового прориву в четвер влада не мала жодної інформації про те, що подія може статися.

Ще вищі дані наводить Об'єднана асоціація цивільної гвардії (AUGC) - там кількість загиблих під час прориву оцінюють у понад сто осіб.

За даними асоціації, того дня в'їхати до міста намагалися майже 60 тисяч людей, що стало наймасштабнішою міграційною кризою в історії Сеути.

Морський бар'єр і ситуація на кордоні

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що морські бар'єри стримування, встановлені навколо хвилерізу, повністю запрацювали. Це пневматичний бар'єр довжиною 500 метрів і висотою від 30 до 70 сантиметрів над поверхнею, який заглиблюється до одного метра під воду й доповнений лінією закріплених буїв від ВМС.

Перетин кордону зранку залишався у звичайному режимі, хоча найближчими годинами очікується збільшення руху через операцію "Перетин протоки". Влада заявляє, що місто поступово повертається до нормального життя, хоча "попереду ще багато роботи".