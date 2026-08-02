Кризис в Сеуте утихает: более 73 тысяч мигрантов вернулись в Марокко

Из испанского анклава Сеута в Марокко уже отправились около 73 500 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Сколько мигрантов покинули город

По оценкам Службы государственной безопасности после массового въезда Сеута покинули около 73 500 мигрантов. Эти цифры могут включать также прибывших в город за несколько дней до прорыва, а также людей, которые въезжали и выезжали неоднократно.

В то же время на центральных улицах Сеуты, особенно на окраинах и в лесистой местности, до сих пор находятся группы мигрантов, которые отказываются добровольно возвращаться.

По словам источников в полиции, подсчитать их количество сложно, однако небольшие группы по три-пять человек до сих пор заметны в разных районах.

Сколько человек погибло

Правительственный делегат в Сеуте Мигель Анхель Перес повысил количество тел, вытянутых из моря, до 72. Он отметил, что до массового прорыва в четверг у власти не было никакой информации о том, что событие может произойти.

Еще более высокие данные приводит Объединенная ассоциация гражданской гвардии (AUGC) - там количество погибших во время прорыва оценивается более чем в сто человек.

По данным ассоциации, в тот день въехать в город пытались почти 60 тысяч человек, что стало самым масштабным миграционным кризисом в истории Сеуты.

Морской барьер и ситуация на границе

В Министерстве внутренних дел сообщили, что морские сдерживающие барьеры, установленные вокруг волнореза, полностью заработали. Это пневматический барьер длиной 500 метров и высотой от 30 до 70 сантиметров над поверхностью, который углубляется в один метр под воду и дополнен линией закрепленных буев от ВМС.

Пересечение границы утром оставалось в обычном режиме, хотя в ближайшие часы ожидается увеличение движения через операцию "Пересечение пролива". Власти заявляют, что город постепенно возвращается к нормальной жизни, хотя "впереди еще много работы".