Криза кадрів: чи планує Харківська область залучати трудових мігрантів

Головне: Олег Синєгубов вважає залучення мігрантів на Харківщину передчасним і недоцільним .

, але його планують закривати внутрішніми кадрами.

, але його планують закривати внутрішніми кадрами. Пріоритет ОВА - утримати студентів в Україні та зацікавити їх залишатися працювати на відновлення.

Харківщина не планує залучати трудових мігрантів

За словами Синєгубова, зараз залучати робочу силу з-за кордону немає нагальної потреби, оскільки регіон має власний потенціал, який потрібно розвивати.

"Я вважаю, що це недоцільно зараз. Такої нагальної потреби у нас немає. Ми маємо зробити все можливе, щоб діти отримували освіту і далі, щоб роботодавці пропонували їм місця, вони залишалися тут, працювали. Для цього у нас є абсолютно все", - наголосив очільник ОВА.

Водночас Синєгубов визнав наявність серйозної проблеми на ринку праці регіону - брак фахівців за певними спеціальностями та відтік молоді. Багато студентів зараз розглядають варіанти продовження навчання за кордоном, а не в Україні.

"Ми мусимо зробити все можливе, щоб зацікавити молодь залишатися тут, жити тут, працювати над відновленням", - підсумував керівник ОВА.