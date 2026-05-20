Кризис кадров: планирует ли Харьковская область привлекать трудовых мигрантов

Харьковская область не планирует привлекать трудовых мигрантов

По словам Синегубова, сейчас привлекать рабочую силу из-за рубежа нет необходимости, поскольку регион имеет собственный потенциал, который нужно развивать.

"Я считаю, что это нецелесообразно сейчас. Такой насущной потребности у нас нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы дети получали образование и дальше, чтобы работодатели предлагали им места, они оставались здесь, работали. Для этого у нас есть абсолютно все", - подчеркнул глава ОГА.

В то же время Синегубов признал наличие серьезной проблемы на рынке труда региона - нехватка специалистов по определенным специальностям и отток молодежи. Многие студенты сейчас рассматривают варианты продолжения обучения за рубежом, а не в Украине.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы заинтересовать молодежь оставаться здесь, жить здесь, работать над восстановлением", - подытожил руководитель ОГА.