Криза з Іраном змусила США відправити на Близький Схід новий військовий корабель

За інформацією джерела, за останні 48 годин до регіону прибув есмінець USS Delbert D. Black, що збільшило присутність американських есмінців у регіоні до шести.

Таким чином, тепер у зоні відповідальності Центрального командування США перебувають авіаносець USS Abraham Lincoln, есмінці USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а також три прибережні бойові кораблі USS Canberra, USS Tulsa і USS Santa Barbara.

Представник ВМС США, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що посилення військової присутності має на меті забезпечити безпеку морських шляхів і стабільність у регіоні, а також показати готовність оперативно реагувати на будь-які загрози, особливо на фоні зростаючої напруженості з Іраном.

За даними CBS News, додаткове направлення корабля свідчить про серйозність намірів американської влади і підкреслює важливість контролю стратегічно значущих морських шляхів у регіоні.