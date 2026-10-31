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Крізь наше тіло щосекунди летять 100 мільярдів нейтрино: вчені пояснили, що це означає

19:12 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Гігантський детектор в Антарктиді ловить частинки-привиди (колаж: РБК-Україна)

Американський фізик Джордж Фуллер розкрив нові деталі про загадкові "частинки-привиди" - нейтрино, за дослідження яких у 2026 році було присуджено Нобелівську премію з фізики. Науковець пояснив, як ці елементи можуть розкрити найбільші таємниці Всесвіту.

Як ловлять частинки-привиди під льодом?

Нейтрино є фундаментальними частинками, які не розпадаються на менші елементи та майже не взаємодіють з матерією.

Вони здатні долати колосальні відстані крізь простір зі швидкістю, близькою до швидкості світла, вириваючись із найекстремальніших умов поблизу чорних дір чи зірок, що вибухають.

Слабка взаємодія з матерією дозволяє цим частинкам без перешкод проходити крізь будь-які перепони.

  • Щосекунди крізь кожен квадратний сантиметр людського тіла пролітає близько 100 мільярдів нейтрино.

  • На кожен атом у Всесвіті припадає приблизно один мільярд нейтрино.

  • Частинки вільно проходять крізь світлові роки свинцю та вириваються з епіцентрів вибухів зірок і чорних дір.

Вперше існування цих частинок передбачив Вольфганг Паулі у 1930-х роках, а експериментально підтвердити їх існування вдалося лише у 1956 році під час проєкту "Полтергейст".

Для їх виявлення вчені використовують найбільший у світі детектор IceCube, розташований в Антарктиді.

Детектор використовує тисячі світлових датчиків, занурених у кубічний кілометр криги.

Під час зіткнення нейтрино високої енергії з льодом виникають бліді спалахи синього світла - випромінювання Черенкова.

Цікаво, що детектор фіксує лише кілька десятків надпотужних космічних нейтрино на рік.

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Чому дослідження нейтрино важливі для науки?

За оцінками науковців, у космосі припадає близько одного мільярда нейтрино на кожен атом. Залежно від рівня енергії, ці частинки можуть без перешкод проходити крізь шар свинцю завтовшки в світлові роки.

Дослідження цих елементів відкривають для людства нове вікно у вивчення перших митей після Великого вибуху та раннього Всесвіту.

Окрім антарктичного детектора, вивченням стародавніх нейтрино займається обсерваторія Simons у пустелі Атакама, що досліджує реліктове випромінювання.

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