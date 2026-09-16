Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп

Обсерваторію IceCube вперше з 2010 року масштабно оновили, додавши сотні надчутливих світлових датчиків. Завдяки цьому вчені зможуть детальніше досліджувати вибухи наднових, злиття чорних дір і походження космічних променів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IceCube Neutrino Observatory .

Як працює телескоп?

Нейтрино утворюються під час ядерних реакцій та розпаду частинок по всьому Космосу. Вони практично не мають маси, не несуть електричного заряду і вкрай рідко взаємодіють із звичайною матерією.

Замість прямого спостереження за нейтрино, IceCube фіксує результати їхніх рідкісних зіткнень із атомами криги:

Внаслідок взаємодії виникають заряджені вторинні частинки.

Вони рухаються крізь лід і випромінюють синє випромінювання Вавилова-Черенкова.

Це світло фіксують понад 5000 оптичних сенсорів, вморожених у прозорий і стабільний антарктичний лід.

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Чому знадобилося оновлення обладнання?

Природний лід містить пил і кристали, які розсіюють та заломлюють світлові промені. Щоб підвищити точність вимірювань, науковці додали сотні нових сенсорів, які у 2-3 рази чутливіші за минуле покоління.

Також вчені встановили нові калібрувальні прилади. Вони дозволять точніше виміряти оптичні властивості льоду навколо обсерваторії та переоцінити накопичений архів даних за 15 років спостережень.

В Антарктиді оновили унікальний телескоп IceCube за 53 мільйони доларів (схема: IceCube Observatory)

Що IceCube допоможе відкрити науковцям?

Відстеження напрямку та енергії нейтрино дозволяє встановити джерела найпотужніших вибухів у Всесвіті.

Яких саме?

Злиття чорних дір та нейтронних зірок: поєднання даних про нейтрино з гравітаційними хвилями розкриє механізми прискорення частинок під час космічних катастроф.

Вибухи галактичних наднових: нейтрино вириваються з надр згасаючої зірки практично миттєво, тоді як світло застрягає в газі та пилу.

Детекція нейтринного сплеску стане для астрономів раннім попередженням, дозволяючи спрямувати оптичні телескопи на наднову ще до появи першого видимого світла.

Гамма-спалахи: виявлення нейтрино від цих вибухів надасть перші прямі докази того, що саме гамма-спалахи є джерелом космічних променів надвисоких енергій.