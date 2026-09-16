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Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп

17:36 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп Крига Антарктиди стала телескопом IceCube (фото: IceCube Neutrino Observatory)
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Обсерваторію IceCube вперше з 2010 року масштабно оновили, додавши сотні надчутливих світлових датчиків. Завдяки цьому вчені зможуть детальніше досліджувати вибухи наднових, злиття чорних дір і походження космічних променів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IceCube Neutrino Observatory.

Як працює телескоп?

Нейтрино утворюються під час ядерних реакцій та розпаду частинок по всьому Космосу. Вони практично не мають маси, не несуть електричного заряду і вкрай рідко взаємодіють із звичайною матерією.

Замість прямого спостереження за нейтрино, IceCube фіксує результати їхніх рідкісних зіткнень із атомами криги:

  • Внаслідок взаємодії виникають заряджені вторинні частинки.
  • Вони рухаються крізь лід і випромінюють синє випромінювання Вавилова-Черенкова.
  • Це світло фіксують понад 5000 оптичних сенсорів, вморожених у прозорий і стабільний антарктичний лід.
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Чому знадобилося оновлення обладнання?

Природний лід містить пил і кристали, які розсіюють та заломлюють світлові промені. Щоб підвищити точність вимірювань, науковці додали сотні нових сенсорів, які у 2-3 рази чутливіші за минуле покоління.

Також вчені встановили нові калібрувальні прилади. Вони дозволять точніше виміряти оптичні властивості льоду навколо обсерваторії та переоцінити накопичений архів даних за 15 років спостережень.

Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп

В Антарктиді оновили унікальний телескоп IceCube за 53 мільйони доларів (схема: IceCube Observatory)

Що IceCube допоможе відкрити науковцям?

Відстеження напрямку та енергії нейтрино дозволяє встановити джерела найпотужніших вибухів у Всесвіті.

Яких саме?

Злиття чорних дір та нейтронних зірок: поєднання даних про нейтрино з гравітаційними хвилями розкриє механізми прискорення частинок під час космічних катастроф.

Вибухи галактичних наднових: нейтрино вириваються з надр згасаючої зірки практично миттєво, тоді як світло застрягає в газі та пилу.

Детекція нейтринного сплеску стане для астрономів раннім попередженням, дозволяючи спрямувати оптичні телескопи на наднову ще до появи першого видимого світла.

Гамма-спалахи: виявлення нейтрино від цих вибухів надасть перші прямі докази того, що саме гамма-спалахи є джерелом космічних променів надвисоких енергій.

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