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Сквозь наше тело ежесекундно летят 100 миллиардов нейтрино: ученые объяснили, что это значит

19:12 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Гигантский детектор в Антарктиде ловит частицы-призраки (коллаж: РБК-Украина)

Американский физик Джордж Фуллер раскрыл новые детали о загадочных "частицах-призраках" - нейтрино, за исследование которых в 2026 году была присуждена Нобелевская премия по физике. Ученый объяснил, как эти элементы могут раскрыть величайшие тайны Вселенной.

Как ловят частицы-призраки подо льдом?

Нейтрино является фундаментальными частицами, которые не распадаются на меньшие элементы и почти не взаимодействуют с материей.

Они способны преодолевать колоссальные расстояния через пространство со скоростью, близкой к скорости света, вырываясь из самых экстремальных условий вблизи черных дыр или взрывающихся звезд.

Слабое взаимодействие с материей позволяет этим частицам беспрепятственно проходить через любые препятствия.

  • Ежесекундно через каждый квадратный сантиметр человеческого тела пролетает около 100 миллиардов нейтрино.

  • На каждый атом во Вселенной приходится примерно один миллиард нейтрино.

  • Частицы свободно проходят сквозь световые годы свинца и вырываются из эпицентров взрывов звезд и черных дыр.

Впервые существование этих частиц предусмотрел Вольфганг Паули в 1930-х годах, а экспериментально подтвердить их существование удалось только в 1956 году на проекте "Полтергейст".

Для их обнаружения ученые используют самый большой в мире детектор IceCube, расположенный в Антарктиде.

Детектор использует тысячи световых датчиков, погруженных в кубический километр льда.

При столкновении нейтрино высокой энергии со льдом возникают бледные вспышки синего света - излучение Черенкова.

Интересно, что детектор фиксирует лишь несколько десятков сверхмощных космических нейтрино в год.

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Почему исследования нейтрино важны для науки?

По оценкам ученых, в космосе приходится около одного миллиарда нейтрино на каждый атом. В зависимости от уровня энергии эти частицы могут беспрепятственно проходить сквозь слой свинца толщиной в световые годы.

Исследования этих элементов открывают для человечества новое окно для изучения первых мгновений после Большого взрыва и ранней Вселенной.

Помимо антарктического детектора, изучением древних нейтрино занимается обсерватория Simons в пустыне Атакама, исследующей реликтовое излучение.

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