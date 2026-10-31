Сквозь наше тело ежесекундно летят 100 миллиардов нейтрино: ученые объяснили, что это значит

Как ловят частицы-призраки подо льдом?

Нейтрино является фундаментальными частицами, которые не распадаются на меньшие элементы и почти не взаимодействуют с материей.

Они способны преодолевать колоссальные расстояния через пространство со скоростью, близкой к скорости света, вырываясь из самых экстремальных условий вблизи черных дыр или взрывающихся звезд.

Слабое взаимодействие с материей позволяет этим частицам беспрепятственно проходить через любые препятствия.

Ежесекундно через каждый квадратный сантиметр человеческого тела пролетает около 100 миллиардов нейтрино.

На каждый атом во Вселенной приходится примерно один миллиард нейтрино.

Частицы свободно проходят сквозь световые годы свинца и вырываются из эпицентров взрывов звезд и черных дыр.

Впервые существование этих частиц предусмотрел Вольфганг Паули в 1930-х годах, а экспериментально подтвердить их существование удалось только в 1956 году на проекте "Полтергейст".

Для их обнаружения ученые используют самый большой в мире детектор IceCube, расположенный в Антарктиде.

Детектор использует тысячи световых датчиков, погруженных в кубический километр льда.

При столкновении нейтрино высокой энергии со льдом возникают бледные вспышки синего света - излучение Черенкова.

Интересно, что детектор фиксирует лишь несколько десятков сверхмощных космических нейтрино в год.

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Почему исследования нейтрино важны для науки?

По оценкам ученых, в космосе приходится около одного миллиарда нейтрино на каждый атом. В зависимости от уровня энергии эти частицы могут беспрепятственно проходить сквозь слой свинца толщиной в световые годы.

Исследования этих элементов открывают для человечества новое окно для изучения первых мгновений после Большого взрыва и ранней Вселенной.

Помимо антарктического детектора, изучением древних нейтрино занимается обсерватория Simons в пустыне Атакама, исследующей реликтовое излучение.