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Кривцов із "Інтером Маямі" виграв дербі українців у "Коламбуса": відео

Фото: Сергій Кривцов провів на полі всі 90 хвилин (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

"Інтер Маямі" Сергія Кривцова переграв "Коламбус Крю" Євгена Чеберка в регулярному чемпіонаті північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Коламбус Крю" – 2:1

Голи: Фрей, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

 

 

Флоридці повели в рахунку на 10-й хвилині. "Чаплям" допоміг стандарт – кутовий з правого флангу. Грессель подав у район воротарського майданчика, де Фрей головою спрямував м'яч під дальню стійку.

На екваторі тайму "Інтер Маямі" подвоїв перевагу – Кампана зіграв на добиванні після затяжної атаки господарів. "Крю" повернулися до гри перед перервою. Це Кучо на ближній стійці в дотик замкнув закидання Моріса з глибини.

Утім, змінити цифри на табло ще раз ані "Коламбус", ані "Інтер Маямі" не зуміли. "Чаплі" залишилися в лідерах Східної конференції (41 очко), але "Цинциннаті" може стати першим за втраченими очками. "Крю" – на 6-й позиції (27 пунктів).

Кривцов вийшов у старті флоридців і провів на полі всі 90 хвилин. Натомість Чеберко з'явився з лави запасних на 73-й хвилині. Арбітром зустрічі був третій українець – Сергій Бойко.

До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.

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