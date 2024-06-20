Кривцов с "Интером Майами" выиграл дерби украинцев у "Коламбуса": видео

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Коламбус Крю" – 2:1

Голы: Фрей, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

Флоридцы повели в счете на 10-й минуте. "Чаплям" помог стандарт – угловой с правого фланга. Грессель подал в район вратарской, где Фрей головой отправил мяч под дальнюю штангу.

На экваторе тайма "Интер Майами" удвоил преимущество – Кампана сыграл на добивании после затяжной атаки хозяев. "Крю" вернулись в игру перед перерывом. Это Кучо на ближней штанге в касание замкнул заброс Мориса из глубины.

Впрочем, сменить цифры на табло еще раз ни "Коламбус", ни "Интер Майами" не сумели. "Чапли" остались в лидерах Восточной конференции (41 очко), но "Цинциннати" может стать первым по потерянным очкам. "Крю" – на 6-й позиции (27 пунктов).

Кривцов вышел в старте флоридцев и провел на поле все 90 минут. Чеберко же появился со скамейки запасных на 73-й минуте. Арбитром встречи был третий украинец – Сергей Бойко.