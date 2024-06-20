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Кривцов с "Интером Майами" выиграл дерби украинцев у "Коламбуса": видео

Фото: Сергей Кривцов провел на поле все 90 минут (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

"Интер Майами" Сергея Кривцова обыграл "Коламбус Крю" Евгения Чеберко в регулярном чемпионате североамериканской Major League Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Коламбус Крю" – 2:1

Голы: Фрей, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

 

 

Флоридцы повели в счете на 10-й минуте. "Чаплям" помог стандарт – угловой с правого фланга. Грессель подал в район вратарской, где Фрей головой отправил мяч под дальнюю штангу.

На экваторе тайма "Интер Майами" удвоил преимущество – Кампана сыграл на добивании после затяжной атаки хозяев. "Крю" вернулись в игру перед перерывом. Это Кучо на ближней штанге в касание замкнул заброс Мориса из глубины.

Впрочем, сменить цифры на табло еще раз ни "Коламбус", ни "Интер Майами" не сумели. "Чапли" остались в лидерах Восточной конференции (41 очко), но "Цинциннати" может стать первым по потерянным очкам. "Крю" – на 6-й позиции (27 пунктов).

Кривцов вышел в старте флоридцев и провел на поле все 90 минут. Чеберко же появился со скамейки запасных на 73-й минуте. Арбитром встречи был третий украинец – Сергей Бойко.

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

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