На Криворожском направлении захватчики сооружают укрепления и минируют побережье реки

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной.

"Вынуждены усиливать свои оборонные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - сообщил Вилкул.

При этом он отметил, что ВСУ успешно выполняют поставленные боевые задачи, продолжают проводить успешные операции на южном от Кривого Рога направлении. Враг несет потери в живой силе и технике.

Напомним, ночью враги обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады. Днем – Широковскую громаду, никто не пострадал. Также вчера, по данным Генштаба ЗСУ, захватчики нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

Ранее ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом и уничтожили самолет Су-35, установки "Град" и много оккупантов. Мы также писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.