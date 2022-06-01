На Криворізькому напрямку загарбники споруджують укріплення і мінують узбережжя річки

Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою.

"Змушені посилювати свої оборонні позиції - навіть зривають плити з доріг, щоб побудувати собі укріплення, а також проводять мінування узбережжя річки Інгулець", - повідомив Вілкул.

При цьому він зазначив, що ЗСУ успішно виконують поставлені бойові завдання, продовжують проводити успішні операції на південному від Кривого Рогу напрямку. Ворог має втрати в живій силі і техніці.

Нагадаємо, вночі вороги обстріляли прикордонну територію Зеленодольської громади. Вдень - Широківську громаду, ніхто не постраждав. Також вчора, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.

Раніше ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом і знищили літак Су-35, установки "Град" і багато окупантів. Ми також писали про те, що війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу.