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Оккупанты утром обстреляли громаду в Криворожском районе

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Кривой Рог, Вторник 31 мая 2022 08:01
Оккупанты утром обстреляли громаду в Криворожском районе Фото: последствия обстрела (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Утром 31 мая российские военные обстреляли Зеленодольскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. К счастью, в результате артиллерийского удара никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Напомним, ранее ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом и уничтожили самолет Су-35, установки "Град" и много оккупантов. Мы также писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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