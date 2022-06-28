Кривонос оценил риск захвата оккупантами Донецкой и Луганской областей

"Угроза такая (оккупации Донецкой и Луганской областей - ред.) есть. Но все будет зависеть от нашей возможности держаться, наносить соответствующее огневое поражение врагу на тех участках, где он нам грозит. А также – и от возможности россиян наносить нам огненное поражение", - заявил он.

По его словам, на отдельных участках фронта у ВСУ еще нет огневого преимущества из-за отсутствия нужного количества огневых средств.

Также генерал отметил, что сейчас на Донбассе идут бои местного значения и, несмотря на то, что Украина теряет некоторые населенные пункты, о большом успехе российских войск говорить пока рано.