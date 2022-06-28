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Кривонос оценил риск захвата оккупантами Донецкой и Луганской областей

Фото: генерал Сергей Кривонос (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

У России есть возможности для оккупации Донецкой и Луганской областей. Выход на административную границу этих регионов - это минимальная задача, которую россияне поставили перед собой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

"Угроза такая (оккупации Донецкой и Луганской областей - ред.) есть. Но все будет зависеть от нашей возможности держаться, наносить соответствующее огневое поражение врагу на тех участках, где он нам грозит. А также – и от возможности россиян наносить нам огненное поражение", - заявил он.

По его словам, на отдельных участках фронта у ВСУ еще нет огневого преимущества из-за отсутствия нужного количества огневых средств.

Также генерал отметил, что сейчас на Донбассе идут бои местного значения и, несмотря на то, что Украина теряет некоторые населенные пункты, о большом успехе российских войск говорить пока рано.

Напомним, согласно данным британской разведки, Россия пересмотрела план своей ближайшей кампании, перейдя от оккупации большей части Украины к более целенаправленному наступлению на Донбассе. Поэтому взятие Северодонецка является значительным достижением.

Также там заявили, что основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанское. Однако неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении.

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