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Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск на Донбассе

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 09:04
Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск на Донбассе Фото: готовится наступление российских войск в районе Изюма (facebook.com.mod/mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанское. Однако неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность для обороны.

Подтягивание резервов

По данным британской разведки, в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.

Резерв боевой армии России - это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, которые развертываются как целые подразделения, обычно предназначенные для выполнения задач по охране тыла.

"Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - отмечается в сводке.

Несмотря на постоянную нехватку числа готовых к развертыванию резервистов для Украины, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации, считают в британской разведке.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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