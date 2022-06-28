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Кривоніс оцінив ризик захоплення окупантами Донецької та Луганської областей

Фото: генерал Сергій Кривонос (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Уляна Безпалько

У Росії є можливості для окупації Донецької та Луганської областей. Вихід на адміністративний кордон цих регіонів - це мінімальне завдання, яке росіяни поставили перед собою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

"Загроза така (окупації Донецької та Луганської областей - ред.) є. Але все залежатиме від нашої можливості триматися, наносити відповідне вогневе ураження ворогові на тих ділянках, де він нам загрожує. А також - і від можливості росіян завдавати нам вогняної поразки", - заявив він.

За словами Кривоноса, на окремих ділянках фронту у ЗСУ ще немає вогневої переваги через відсутність потрібної кількості вогневих засобів.

Також генерал зазначив, що зараз на Донбасі йдуть бої місцевого значення і, незважаючи на те, що Україна втрачає деякі населені пункти, про великий успіх російських військ говорити поки рано.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, Росія переглянула план своєї найближчої кампанії, перейшовши від окупації більшої частини України до більш цілеспрямованого наступу на Донбасі. Тож взяття Сєвєродонецька є значним досягненням.

Також там заявили, що основним напрямком наступу Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанський. Однак тиждень постійних важких обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається посилитися на північному Ізюмському напрямку.

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