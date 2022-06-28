Кривоніс оцінив ризик захоплення окупантами Донецької та Луганської областей

"Загроза така (окупації Донецької та Луганської областей - ред.) є. Але все залежатиме від нашої можливості триматися, наносити відповідне вогневе ураження ворогові на тих ділянках, де він нам загрожує. А також - і від можливості росіян завдавати нам вогняної поразки", - заявив він.

За словами Кривоноса, на окремих ділянках фронту у ЗСУ ще немає вогневої переваги через відсутність потрібної кількості вогневих засобів.

Також генерал зазначив, що зараз на Донбасі йдуть бої місцевого значення і, незважаючи на те, що Україна втрачає деякі населені пункти, про великий успіх російських військ говорити поки рано.