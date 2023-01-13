Кривонос: директор НАБУ "не із системи" зможе знайти нове бачення для розвитку антикорупційної політики

Другий етап існування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) потребуватиме нових рішень, щоб зберегти досягнення та покращити результати роботи.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив кандидат на посаду директора НАБУ, голова Державної інспекції архітектури і містобудування (ДІАМ) Семен Кривонос.

"Нова людина, не із системи, яка не має досвіду роботи безпосередньо у правоохоронних органах, органах, які здійснюють досудове слідство, може надати новий поштовх, нове бачення для розвитку", - заявив він.

Кривонос пояснив, що НАБУ має розвиватися у напрямку посилення інституційної спроможності, зокрема, через реалізацію положень законодавства щодо можливості самостійної "прослушки" НАБУ.

"Це унеможливить витік інформації під час здійснення негласних слідчих дій і дасть ще більшу незалежність від тих чи інших правоохоронних та державних структур", - заявив він.

Більшій ефективності сприятиме і збільшення штатної чисельності НАБУ, а також створення у структурі Бюро власної повноцінної експертної служби, вважає Кривонос.

Нинішній конкурс це не перша спроба Кривоноса потрапити до НАБУ. Навесні 2016 року він міг очолити Одеське територіальне управління бюро, однак проти нього розпочали інформаційну кампанію.

"Мене оголосили переможцем, жодних питань в процесі не виникало. Коли відбулося оголошення мене як переможця, уже була завершена спеціальна перевірка, в тому числі на поліграфі, трапилася ця історія з так званим "журналістським розслідуванням", - каже Кривонос.

Тодішній директор НАБУ Артем Ситник потім публічно заявив, що перевірка не показала причетності до обставин, які були в "розслідуванні" щодо Кривоноса.

За словами голови ДІАМ, було зрозуміло, що НАБУ може показати ефективні результати, тому роботі установи намагалися протидіяти.

"Враховуючи моє ставлення до цієї інституції, віру в неї та її бездоганну репутацію я прийняв рішення відійти для того, щоб не нашкодити молодому і такому потрібному органу, який тільки починає працювати на повну потужність… Я тоді прийняв рішення відмовитися від призначення на посаду", - пояснив Кривонос.