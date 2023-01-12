Кривонос: ДІАМ впроваджує ефективні антикорупційні заходи за підтримки НАБУ

Ключовим напрямком роботи Державної інспекції архітектури і містобудування (ДІАМ) є впровадження ефективних заходів щодо боротьби з корупцією.

Про це інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, голова ДІАМ Семен Кривонос.

Установа, яка прийшла на зміну корумпованій ДАБІ, одразу почала співпрацю з антикорупційними органами, зокрема з НАБУ. Так, між ДІАМ, НАБУ та Міністерством розвитку громад та територій було укладено Меморандум про співпрацю та обмін інформацією, який дозволив Бюро перевіряти кандидатів на посади у ДІАМ.

Крім того, Кривоніс звернувся до НАБУ після того, як представник компанії-забудовника запропонував йому хабар у розмірі 120 тис. доларів.

"Для максимальної ефективності змін треба змінювати усю систему… Законопроект №5655 усуває чиновників органів місцевого самоврядування і ДІАМ від дозвільних функцій. Він передає їх у "цифру", - зауважив очільник ДІАМ.

Шляхом цифровізації і передачі частини повноважень третім особам роль чиновників зводиться до мінімуму, при цьому держава зберігає низку заходів для нагляду за учасниками ринку, резюмував він.

У 2015-2016 роках Кривонос долучився до антикорупційної реформи Одеської митниці, реалізовуючи проєкт "Відкритий митний простір".

Він розповів про реакцію митників на затримання контейнерів з мотоциклами, які належали групі контрабандиста Артура Прузовського і мали занижену митну вартість.

"Я пам’ятаю паніку і страх працівників митниці. Вони боялись, що їм щось заподіять, казали, що їх "в комишах знайдуть", адже вони вперше за багато років зупинили товар такої "серйозної людини", - каже Кривонос.

З огляду на це було необхідно усунути посередників, скоротити час митного оформлення до 15-20 хвилин, повністю автоматизувати процедури. «Відкритий митний простір» передбачав також оновлення кадрів митниці, розповів голова ДІАМ.

"Ми зупинили одну велику контрабандну партію, потім другу, третю і зрештою змусили піти з Одеси так звані "площадки". "Площадки" - це структури, підконтрольні контрабандистам, фірми-одноденки, ціла розгалужена організована злочинна група, яка оформлює на одноденні фірми високоліквідний товар з високим податковим навантаженням", - пояснив Кривонос.