У Кривому Розі зупинять весь електротранспорт: у чому причина

"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті", - написав він.

За його словами, у місті продовжать працювати маршрутки, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.

Вілкул попросив містян не виїжджати по особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, аби знизити навантаження на робоче перевезення.

Нагадаємо, після масованого ворожого обстрілу 23 листопада Кривий Ріг було повністю знеструмлено.

Вчора ввечері у Дніпропетровській області об‘єкти критичної інфраструктури вже були з електрикою, за винятком Кривого Рогу та Нікополя.

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