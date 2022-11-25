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В Кривом Роге остановят весь электротранспорт: в чем причина

Фото: в Кривом Роге остановят весь электротранспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге будет полностью остановлено движение электротранспорта для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника городской военной администрации Александра Вилкула.

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе", - написал он.

По его словам, в городе продолжат работу маршрутки, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.

Вилкул попросил горожан не выезжать по личным делам, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку.

Напомним, после массированного вражеского обстрела 23 ноября Кривой Рог был полностью обесточен.

Вчера вечером в Днепропетровской области объекты критической инфраструктуры уже были с электричеством, за исключением Кривого Рога и Никополя.

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