У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці ракетного удару. Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені три багатоквартирних і 17 приватних будинків.

Також пошкоджені понад 20 авто, соціальний заклад і стаціонарне відділення лікарні. Пацієнтів перевели до інших медустанов.

Станом на ранок 20 грудня відомо про шість постраждалих у Кривому Розі. Серед постраждалих дівчинка 15 років, троє чоловіків 38, 49 та 75 років, дві жінки 30 та 82 років. Двох людей врятовано з-під завалів.

У лікарні троє постраждалих, усі в стані середньої тяжкості.

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)