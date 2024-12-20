В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте ракетного удара. В результате атаки частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены три многоквартирных и 17 частных домов.

Также повреждены более 20 авто, социальное учреждение и стационарное отделение больницы. Пациентов перевели в другие медучреждения.

По состоянию на утро 20 декабря известно о шести пострадавших в Кривом Роге. Среди пострадавших девочка 15 лет, трое мужчин 38, 49 и 75 лет, две женщины 30 и 82 лет. Два человека спасены из-под завалов.

В больнице трое пострадавших, все в состоянии средней тяжести.

Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)