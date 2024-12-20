ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара

Кривой Рог, Пятница 20 декабря 2024 08:34
UA EN RU
В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара Фото: в Кривом Роге возросло количество пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте ракетного удара. В результате атаки частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены три многоквартирных и 17 частных домов.

Также повреждены более 20 авто, социальное учреждение и стационарное отделение больницы. Пациентов перевели в другие медучреждения.

По состоянию на утро 20 декабря известно о шести пострадавших в Кривом Роге. Среди пострадавших девочка 15 лет, трое мужчин 38, 49 и 75 лет, две женщины 30 и 82 лет. Два человека спасены из-под завалов.

В больнице трое пострадавших, все в состоянии средней тяжести.

Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Кривого Рога

Вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты применили баллистику.

Как отмечают местные власти, захватчики ударили в двухэтажный жилой дом в густонаселенном жилом микрорайоне. Вечером сообщалось о пяти пострадавших. Жертв удалось избежать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
NEWS
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев