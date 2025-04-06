У Кривому Розі знову зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

"На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років", - повідомив Вілкул.

За його словами, лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

Ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

Ввечері п'ятниці, 4 квітня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Для обстрілу окупанти використали ракету з касетним боєприпасом, яка вибухає не долітаючи до землі. Таким чином збільшується радіус ураження.

Під ударом росіян був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик

За останніми даними, під час удару було вбито 20 громадян, серед них - 9 дітей. Постраждали понад 70 осіб.

Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, він вважає, що наразі необхідно посилити міжнародний тиск на Росію.

Також ми писали, що поліція показала перші кадри після ворожого обстрілу Кривого Рогу.

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни.

Сьогодні, 6 квітня, в Україні було оголошено день жалоби, по регіонах були скасовані розважальні заходи.