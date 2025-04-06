В Кривом Роге снова возросло количество жертв в результате удара РФ

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет", - сообщил Вилкул.

По его словам, врачи круглосуточно делали все возможное, но травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

Ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля

Вечером пятницы, 4 апреля, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Для обстрела оккупанты использовали ракету с кассетным боеприпасом, которая взрывается не долетая до земли. Таким образом увеличивается радиус поражения.

Под ударом россиян был жилой массив, в частности, детская площадка

По последним данным, во время удара были убиты 20 граждан, среди них - 9 детей. Пострадали более 70 человек.

Президент Владимир Зеленский решительно осудил этот российский обстрел, он считает, что сейчас необходимо усилить международное давление на Россию.

Также мы писали, что полиция показала первые кадры после вражеского обстрела Кривого Рога.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что российский удар по Кривому Рогу, в результате которой погибло девять детей, стал самым массовым их убийством за все время войны.

Сегодня, 6 апреля, в Украине был объявлен день траура, по регионам были отменены развлекательные мероприятия.