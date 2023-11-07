ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі пролунали вибухи

Кривий Ріг, Вівторок 07 листопада 2023 08:45
UA EN RU
У Кривому Розі пролунали вибухи Фото: в Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вранці пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що вибухів чули декілька. Один з них пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про загрозу

Про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, а також у Кіровоградській області попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Також, за даними військових, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування ворогом авіаційного озброєння.

Мапа тривог

Станом на 08:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Кривому Розі пролунали вибухи

Що відомо про останній обстріл України

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Вибух
NEWS
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки