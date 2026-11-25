Київ під обстрілом балістики: є влучання в ТЦ та перші постраждалі
У Деснянському районі Києва ввечері 25 листопада зафіксували влучання в будівлі внаслідок балістичної атаки, під обстріл потрапив і торгівельний центр. Поки відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера столиці Віталія Кличка.
За його словами, є влучання в будівлю на території промислової зони та, попередньо, ще в одну нежитлову будівлю.
"Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Згодом мер уточнив, що в Деснянському районі також зафіксували влучання в торговельний центр.
"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений - у тяжкому стані. Балістична атака на Київ триває", - додав міський голова.
Що відомо про атаку на Київ
Увечері середи, 25 листопада, російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Після оголошення повітряної тривоги мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.
Місцеві Telegram-канали повідомляли про ймовірний удар по енергетичному об'єкту. Водночас офіційної інформації щодо ураження енергооб'єкта наразі не було.
Ввечері 24 листопада російський дрон влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. На першому та другому поверхах спалахнула пожежа.