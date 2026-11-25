У Деснянському районі Києва ввечері 25 листопада зафіксували влучання в будівлі внаслідок балістичної атаки, під обстріл потрапив і торгівельний центр. Поки відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, є влучання в будівлю на території промислової зони та, попередньо, ще в одну нежитлову будівлю.

"Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Згодом мер уточнив, що в Деснянському районі також зафіксували влучання в торговельний центр.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений - у тяжкому стані. Балістична атака на Київ триває", - додав міський голова.