В центре Кривого Рога после вражеской атаки по объекту инфраструктуры возникли серьезные проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула .

"Из-за последней вражеской атаки по объекту инфраструктуры значительные проблемы с электричеством в центральной части города", - сообщил Вилкул.

По его словам, системы теплоснабжения и водоснабжения переходят на генераторы. Также остановился коммунальный электротранспорт.

"Все знаем. Все работаем", -добавил он.

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия выпустила по Украине баллистические ракеты и 113 дронов.

По предварительным данным, сбито или подавлено 87 дронов, а попаданиz зафиксировали на 20 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 25 ноября Киев атаковали баллистическими ракетами.

Попадания были в Деснянском районе, а жителей столицы призывали находиться в укрытиях.

Также мы писали, что по данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице пострадали семь человек.

Трое раненых были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.