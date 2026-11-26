В Кривом Роге значительные проблемы со светом из-за удара по энергетике
В центре Кривого Рога после вражеской атаки по объекту инфраструктуры возникли серьезные проблемы со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула.
"Из-за последней вражеской атаки по объекту инфраструктуры значительные проблемы с электричеством в центральной части города", - сообщил Вилкул.
По его словам, системы теплоснабжения и водоснабжения переходят на генераторы. Также остановился коммунальный электротранспорт.
"Все знаем. Все работаем", -добавил он.
Напомним, в ночь на 26 ноября Россия выпустила по Украине баллистические ракеты и 113 дронов.
По предварительным данным, сбито или подавлено 87 дронов, а попаданиz зафиксировали на 20 локациях.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 25 ноября Киев атаковали баллистическими ракетами.
Попадания были в Деснянском районе, а жителей столицы призывали находиться в укрытиях.
Также мы писали, что по данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице пострадали семь человек.
Трое раненых были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.
А утром 26 ноября в Харькове дрон попал в многоэтажку.
В Новобаварском районе возник пожар, известно о трех пострадавших.