У Кривому Розі завершили рятувальну операцію після атаки РФ (фото)

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області балістикою. Загалом РФ запустила по місту дві балістичні ракети.

У Кривому Розі вибухи пролунали пізно увечері 19 жовтня. По місту РФ вдарила двічі з перервою у півгодини. Вже близько 2:00 ночі у Кривому Розі було відомо про 13 постраждалих після атаки РФ. Пізніше кількість поранених через обстріл Кривого Рогу зросла до 17 людей.

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