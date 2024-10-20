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В Кривом Роге завершили спасательную операцию после атаки РФ (фото)

Фото: в Кривом Роге завершили спасательную операцию после атаки РФ 20 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге работники ГСЧС завершили спасательную операцию после атаки РФ в ночь на 20 октября. Пострадали 17 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Кривом Роге завершена спасательная операция на месте ночной атаки. Среди пострадавших три женщины и 14 мужчин", - рассказал он.

По словам главы ОВА, по уточненной информации, побиты 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения.

"Поврежден и газопровод. Разбиты почти три десятка автомобилей", - отметил Лысак.

 

Последствия обстрела Кривого Рога 20 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ на Кривой Рог

Российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области баллистикой. В общей сложности РФ запустила по городу две баллистические ракеты.

В Кривом Роге взрывы прогремели поздним вечером 19 октября. По городу РФ ударила дважды с перерывом в полчаса. Уже около 2:00 ночи в Кривом Роге было известно о 13 пострадавших после атаки РФ. Позже количество раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 17 людей.

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