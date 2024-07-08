У Кривому Розі внаслідок обстрілу багато загиблих і поранених

За його словами, у місті зафіксовано декілька влучань. У тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства.

"Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", - заявив Вілкул.

За його словами, наразі працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.