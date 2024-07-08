В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых

По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия.

"Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - заявил Вилкул.

По его словам, сейчас работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.