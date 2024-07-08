В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.
Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия.
"Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - заявил Вилкул.
По его словам, сейчас работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.
8 июля российские оккупанты осуществили масштабный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистические и другие ракеты. Также над украинским воздушным пространством был замечен подъем истребителей МИГ-31К.
В результате обстрелов прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком районе.
Оккупанты не обошли и столицу Украины - Киев. Зафиксировано падение обломков ракет в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города. Кроме того, россияне ударили по детской больнице Охматдет. Больше информации об обстреле - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.