У Кривому Розі вибухи: Вілкул повідомляє про 7 ракет на підльоті

У Кривому Розі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги, що охопила всю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула та місцеві Telegram-канали.

"Всі залишаємось у укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - написав Вілкул.

Голова ВЦА міста закликав жителів нічого не публікувати в інтернеті.

Зазначимо, що наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

При чому вночі Повітряні сили знищили по п'ять дронів "Shahed-136" та крилатих ракет "Калібр".

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