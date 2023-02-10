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В Кривом Роге взрывы: Вилкул сообщает о 7 ракетах на подлете

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Кривой Рог, Пятница 10 февраля 2023 09:46
В Кривом Роге взрывы: Вилкул сообщает о 7 ракетах на подлете Иллюстративное фото: в Кривом Роге раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги, которая охватила всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации города Александра Вилкула и местные Telegram-каналы.

"Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", - написал Вилкул.

Глава ВГА города призвал жителей ничего не публиковать в интернете.

Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Причем ночью Воздушные силы уничтожили по пять дроно "Shahed-136" и крылатых ракет "Калибр".

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