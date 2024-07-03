У Кривому Розі вибух, є загроза балістики

Обстріли Дніпра та області

Російські війська останнім часом стали частіше атакувати Дніпро та область. Так, 2 липня ППО збила ракету над областю, але постраждали люди.

Також 3 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Також через обстріл повідомлялося про пошкодження торгового центру. На даний момент троє людей загинули, 18 поранені.

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