В Кривом Роге взрыв, есть угроза баллистики

Обстрелы Днепра и области

Российские войска в последнее время стали чаще атаковать Днепр и область. Так, 2 июля ПВО сбила ракету над областью, но пострадали люди.

Также 3 июля в Днепре прогремела серия взрывов. Также из-за обстрела сообщалось о повреждении торгового центра. На данный момент трое людей погибли, 18 ранены.

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