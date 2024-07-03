Російські війська атакували Дніпропетровську область ракетою: двоє постраждалих

Ввечері, 2 липня, окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою. Попри те, що ППО її збила, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"В одному з райнів області побиті вікна, двері і дахи сімох приватних осель", - додав Лисак.

Крім того, через атаку є й пошкодження житлових будинків.

"Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу", - розповів він.

Обстріли Дніпра

Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Дніпропетровську область і, зокрема, Дніпро.

Так, 28 червня російські війська обстріляли Дніпро. Окупанти атакували багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11 поверх. Тоді постраждали 13 людей та одна людина загинула.

А під час обстрілу 1 липня у Дніпрі постраждали 7 людей, у тому числі підліток.

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