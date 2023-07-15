У Кривому Розі уточнили дані про масштаби пошкоджень після вчорашньої атаки "Шахедів"

У Кривому Розі внаслідок вчорашньої нічної ворожої атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", згідно з оновленими даними, постраждали майже 130 багатоквартирних та десятки приватних будинків, майже чверть сотні навчальних закладів та 7 медичних закладів.
Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він нагадав, що в ніч проти 14 липня в небі над Дніпропетровською областю силами та засобами ППО було знищено 6 дронів противника.
"Але, на жаль, у Кривому Розі є влучання - по комунальному підприємству, в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Пожежі були оперативно ліквідовані. Поранено 56-річного чоловіка, йому була надана вся необхідна медична допомога", - розповів він на. брифінгу.
З'явилися оновлені дані щодо пошкодженої інфраструктури у місті, де комісії перевіряли кожен об'єкт. Так, під час вчорашньої нічної повітряної атаки у Кривому Розі постраждали:
Для людей організовано підвезення води. Для ліквідації наслідків "прильотів" було оперативно залучено будівельну техніку, забезпечено підвезення будівельних матеріалів для громадян та організацій, розгорнуто оперативні штаби.
Минулої ночі в Україні в низці областей були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "Шахедів", а також балістичних ракет.
Повідомлялося про роботу ППО в деяких регіонах, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.
Вже вранці 14 липня глава Дніпропетровської ОВА розповів про наслідки ворожої атаки дронів. Чиновник повідомив, що в результаті постраждала одна людина, були руйнування.
В Повітряних силах ЗСУ тоді поінформували, що ворог тієї ночі атакував 17-ма дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край РФ), а сили ППО збили 16 іранських дронів Shahed-136/131, а також один розвідувальний безпілотник.
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