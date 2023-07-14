Нічний обстріл Кривого Рогу: стали відомі наслідки

Вночі, 14 липня, росіяни атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed. Постраждав один чоловік, також є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, захисники ПвК "Схід" збили 6 "шахедів", однак всі цілі збити не вдалось. Так,в Кривому Розі пошкоджено комунальне підприємств: одна адмінбудівля там знищена, ще три - понівечені.

"Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак.

Також він додав, що вночі росіяни вдарили з артилерії по Великомихайлівській громаді, пошкодивши приватний будинок і лінію електропередач. Там обійшлося бе постраждалих.

Повітряна тривога вночі 14 липня

В низці областей України вночі, 14 липня, були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "шахедів" та балістичних ракет.

В деяких регіонах повідомлялось про роботу ППО, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

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