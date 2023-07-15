В Кривом Роге уточнили данные о масштабах повреждений после вчерашней атаки "Шахедов"

Он напомнил, что в ночь на 14 июля в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО было уничтожено 6 дронов противника.

"Но, к сожалению, в Кривом Роге есть попадания - по коммунальному предприятию, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранен 56-летний мужчина, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он на брифинге.

Появились обновленные данные по поврежденной инфраструктуре в городе, где комиссии проверяли каждый объект. Так, во время вчерашней ночной воздушной атаки в Кривом Роге пострадали:

127 многоквартирных домов,

22 частных домов,

24 учебных заведения,

7 медицинских учреждений,

была перебита линия электропередачи и водовод.

Для людей организован подвоз воды. Для ликвидации последствий "прилетов" была оперативно привлечена строительная техника, обеспечен подвоз строительных материалов для граждан и организаций, развернуты оперативные штабы.

Атака дронов на Кривой Рог ночью 14 июля

Прошлой ночью в Украине в ряде областей были объявлены воздушные тревоги. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов", а также баллистических ракет.

Сообщалось о работе ПВО в некоторых регионах, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Уже утром 14 июля глава Днепропетровской ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки дронов. Чиновник сообщил, что в результате пострадал один человек, были разрушения.

В Воздушных силах ВСУ тогда проинформировали, что враг той ночью атаковал 17 дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край РФ), а силы ПВО сбили 16 иранских дронов Shahed-136/131, а также один разведывательный беспилотник.