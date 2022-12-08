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У Кривому Розі та Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Четвер 08 грудня 2022 21:54
У Кривому Розі та Херсоні пролунали вибухи Фото: у Кривому Розі та Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні та Кривому Розі сьогодні ввечері, 8 грудня, пролунали гучні вибухи, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі та Суспільне.

Поки що жодних офіційних подробиць про причини вибухів не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги громадян просять залишатись у безпечних місцях.

Нагадаємо, що у четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Кривому Розі 6 грудня було чутно звук, схожий на вибух. У місті повітряну тривогу не оголошували.

Також раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

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